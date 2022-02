Genaueste Uhr der Welt: Neue Atomuhr verliert alle 300 Milliarden Jahre nur eine Sekunde

Eine neue Atomuhr, die von Physikern der University of Wisconsin-Madison in den USA entwickelt wurde, ist so genau, dass sie laut einer neuen Studie in 300 Milliarden Jahren nur eine Sekunde verlieren wird. Darüber informierte die Pressestelle der Universität.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Demnach ist diese optische Gitter-Atomuhr die erste „Multiplex-Atomuhr“, bei der sechs separate Uhren in derselben Umgebung parallel betrieben werden. Die Konstruktion ermöglicht es dem Team, nach Gravitationswellen zu suchen, dunkle Materie aufzuspüren und mit Uhren neue physikalische Phänomene zu entdecken, hieß es. Der Grund, warum Atomuhren „so präzise“ sind, liegt darin, dass sie eine „fundamentale“ Eigenschaft von Atomen ausnutzen. Damit wird insbesondere gemeint, dass Elektronen Licht absorbieren oder aussenden, wenn sie ihr Energieniveau ändern. Die Frequenz des emittierten oder absorbierten Lichts ist für alle Atome eines bestimmten Elements gleich. „Optische Atomuhren halten die Zeit mit Hilfe eines Lasers ein, der genau auf diese Frequenz abgestimmt ist, und sie benötigen einige der fortschrittlichsten Laser der Welt, um die Zeit genau einzuhalten“, lautet die Erklärung. „Optische Gitteruhren sind bereits die besten Uhren der Welt, und hier erreichen wir ein Leistungsniveau, das noch niemand zuvor gesehen hat“, wird Shimon Kolkowitz, Physikprofessor an der Universität von Wisconsin-Madison und Hauptautor der Studie, in der Erklärung zitiert. „Wir arbeiten daran, sowohl ihre Leistung zu verbessern als auch neue Anwendungen zu entwickeln, die durch diese verbesserte Leistung ermöglicht werden.“ " Quelle: SNA News (Deutschland)