Ein Jahr auf dem Mars: Teilnehmer für Simulationsmission gesucht

Ein Jahr unter Marsbedingungen leben – um diese Erfahrung können sich Mars-Fanatiker nun bei der US-Raumfahrtagentur Nasa bewerben. Der Aufenthalt im Mars-Wohnmodul soll im Jahr 2022 starten, schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Elon Musk braucht zu lange? Kein Problem: Die US-Raumfahrtagentur Nasa will schon 2022 Fans des Roten Planeten einen Mars-Aufenthalt ermöglichen. Allerdings bleibt man dabei auf dem Boden der Tatsachen, will heißen: auf Mutter Erde. 2022 wird die erste von insgesamt drei solchenirdischen Mars-Missionen sein, die am Johnsons Space Center in Houston, Texas stattfinden.

Die vier ersten Teilnehmer sollen in einem 3D-gedruckten 160 Quadratmeter großen Wohnmodul wohnen. Dort sollen sie auch vor Herausforderungen gestellt werden, wie sie auf dem Mars zu erwarten sind. Dazu gehören: Ressourcenknappheit, Ausfall technischer Geräte, Kommunikationsstörungen und andere Stressfaktoren aus der Umwelt. Die Mannschaft soll auch simulierte Mars-Spaziergänge unternehmen, wissenschaftliche Arbeiten durchführen sowie mit virtueller Realität und Hilfsrobotern Aufgaben lösen.

Die Ergebnisse sollen in die Entwicklung von Gerätschaften und die Planung künftiger Mars-Missionen einfließen. Dafür werden „motivierte“ Teilnehmer im Alter zwischen 30 und 55 Jahren gesucht, die nicht rauchen und gutes Englisch für die Kommunikation zwischen Mannschaft und Kontrollzentrale sprechen. Weitere Voraussetzungen sind: ein naturwissenschaftlicher Abschluss mit Arbeitserfahrung oder über tausend Stunden Flugerfahrung als Pilot."

Quelle: SNA News (Deutschland)