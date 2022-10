Netzbetreiber: Strom und Gas könnten im Winter in Sachsen zeitweise ausfallen

Die Versorgung mit Strom und Gas könnte im Winter in Sachsen zeitweise beeinträchtigt sein berichtet der MDR am Sonntag. Zu diesem Schluss kommen Übertragungsnetzbetreiber angesichts der aktuellen Energiekrise. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei den Übertragungsnetzbetreibern handelt es sich um die Betreiber der überregionalen Strom und Gasnetze.

Eine als "Stresstest" bekannte Analyse habe gezeigt, dass in einzelnen Stunden Lastunterdeckungen auftreten können, wenn verschiedene negative Effekte zusammenkommen, sagt Finanzchef Dirk Biermann von 50 Hertz. "Es ist nicht ausgesprochen wahrscheinlich, dass wir in Schwierigkeiten geraten, aber auch nicht so unrealistisch, dass man nicht sehr gut darauf vorbereitet sein sollte - und das sind wir", betont er."

Quelle: RT DE