DAX lässt nach - Delivery Hero hinten

Am Donnerstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.793,62 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Marktbeobachtern zufolge setzt sich die Nervosität der Anleger angesichts der kommenden Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell fort, ein baldiges Ende der lockeren Zinspolitik wird befürchtet. An der Spitze der Kursliste standen entgegen dem Trend die Werte von SAP leicht im Plus, direkt vor denen von Covestro und Volkswagen. Am Listenende rangierten die Papiere von Delivery Hero mit über drei Prozent im Minus, direkt hinter denen von der Deutschen Bank und von Allianz.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1764 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8501 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.794 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 49,03 Euro pro Gramm.

Quelle: dts Nachrichtenagentur