Droht Deindustrialisierung? – Schrumpfende Investitionen und Produktion

Eine zweifelhafte Gegenwart und eine ungewisse Zukunft – das ist die Situation, in der sich die deutsche Industrie derzeit befindet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Und es scheint so, dass es angesichts der Energiekrise nur noch schlimmer werden kann. Infolge der rückläufigen Investitionen geht auch die Herstellung zurück. So ist beispielsweise die Produktion in der chemischen Industrie seit Jahresbeginn um 10 Prozent zurückgegangen.

Nach Ansicht von Wolfgang Grosse, dem Vorsitzenden des Verbandes der Chemischen Industrie, werde sich der Rückgang fortsetzen.

Hoffnung auf eine schnelle Lösung gibt es angesichts der weiter steigenden Energiepreise kaum. Die Bundesregierung müsse schnell handeln, so die Forderung aus der Industrie."

