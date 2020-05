Umfrage: Zwei Drittel der Unternehmen ohne Kontakte zu Start-ups

Um die eigene Digitalisierung voranzutreiben, nutzen nur die wenigsten Unternehmen in Deutschland eine Zusammenarbeit mit Start-ups aus der Technologiebranche. Das geht aus einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom hervor, die am Montag veröffentlicht wurde.

Dabei gaben zwei Drittel (65 Prozent) an, dass sie überhaupt nicht mit Start-ups zusammenarbeiteten. Im letzten Jahr gab es damit kaum eine Annäherung zwischen etablierten Unternehmen und Start-ups (2019: 67 Prozent). Jedes zehnte Unternehmen (zehn Prozent) entwickelt laut Umfrage gemeinsam mit Start-ups neue Produkte oder Dienstleistungen (2019: elf Prozent). Jede vierte Firma (25 Prozent; 2019: 22 Prozent) arbeitet auf andere Weise mit Start-ups zusammen, etwa bei Gründerwettbewerben. Sechs Prozent gaben an, finanziell an Start-ups beteiligt zu sein (2019: fünf Prozent).

Dahingegen sieht jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) aufstrebende Start-ups als eine Gefahr für die eigene Marktstellung. Um die eigene Digitalisierung voranzutreiben, wird vor allem auf Partnerschaften mit IT- und Internetunternehmen gesetzt (68 Prozent). Partnerschaften mit sonstigen Unternehmen aus der eigenen oder einer fremden Branche nutzen dagegen 27 Prozent.

Datenbasis: Für Umfrage befragte Bitkom Research telefonisch 603 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. Die Umfrage ist somit nicht repräsentativ. Dazu hätten mindestens 1000 Unternehmen befragt werden müssen.



Quelle: dts Nachrichtenagentur