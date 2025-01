Dax legt vor Fed-Entscheid deutlich zu - Neues Allzeithoch

Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.637,53 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Zwischenzeitlich hatte der Dax einen neuen Rekordhöchststand von 21.671,59 Punkten erreicht.

"Nachdem sich die Börsenwelt in den vergangenen drei Tagen fast ausschließlich um das Thema Künstliche Intelligenz gedreht hat, rückt heute Abend der geldpolitische Ausschuss der US-Notenbank in den Fokus der Anleger", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Verlauf.

"Bereits auf der Sitzung im Dezember wurde deutlich, dass die Fed in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr so freizügig die Zinsen senken würde. Diese Haltung erhielt seitdem durch diverse Zahlen und Indikatoren neue Nahrung", so Oldenburger. "Die US-Wirtschaft ist mit viel Schwung in das Jahr 2025 gestartet, der kurzzeitig wackelige Arbeitsmarkt scheint sich stabilisiert zu haben, während die Inflation weiter über dem Ziel von zwei Prozent verharrt. Deshalb dürfte die Fed sowohl heute als auch im März keine Zinssenkung beschließen", prognostizierte er.

Auf der anderen Seite aber wolle der neue US-Präsident Trump niedrige Zinsen und habe die Fed bereits aufgefordert, diese langsam, aber stetig weiter zu senken. "Seit der Wahl im November hat Jerome Powell mehrfach öffentlich erklärt, dass die Fed auf die Wirtschaftsdaten und nicht auf Wahlversprechen politischer Parteien reagieren wird. Der Druck auf den Fed-Chef bleibt also hoch, so dass er heute Abend durchaus geneigt sein könnte, eine Zinssenkung im März noch nicht auszuschließen, was zunächst einmal positiv für den Aktienmarkt wäre", sagte der Experte.

"Im Dax könnte in diesem Fall das heute erreichte Allzeithoch nach dem KI-Abverkauf vom Montag der Startschuss für eine weitere Rally in Richtung 22.000 Punkte gewesen sein. Wenn dann noch die großen Tech-Unternehmen gute Quartalszahlen liefern, wäre der Schock vom Wochenstart sicherlich endgültig vergessen", so Oldenburger.

An der Spitze der Kursliste waren kurz vor Handelsschluss die Papiere von Daimler Truck mit über sieben Prozent im Plus zu finden. Entgegen dem Trend im Minus rangierten die Aktien von Qiagen am Listenende mit über fünf Prozent im Minus, direkt hinter denen von Continental und Infineon.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0416 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9601 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.753 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 84,97 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 77,08 US-Dollar, das waren 41 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

