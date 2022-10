NRW: Autozulieferer Borgers geht in Insolvenz

Der nordrhein-westfälische Autozulieferer Borgers SE & Co. KGaA hat Insolvenz angemeldet, wie t-online berichtet. Die Firma aus Bocholt gilt nach eigenen Angaben als Spezialist für textile Bauteile in Fahrzeugen. Die seit 1866 bestehende Firma stellt Dämpfungen, Verkleidungen und Isolationen für Autos her. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut eigenen Angaben zufolge hatte die Borgers-Gruppe Ende 2020 noch 6.166 Vollzeitkräfte. Der Umsatz war 2020 gegenüber dem Vorjahr um 204 Millionen auf 660 Millionen Euro gesunken. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise seit 2021 setzen den Unternehmen darüber hinaus deutlich zu." Quelle: RT DE