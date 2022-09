“Rettet unsere Industrie”: Firmen wehren sich gegen Ruin durch Habeck & Co.

Weiter berichtet das Magazin: "Fünf nach Zwölf

„Für unsere Industrie ist es Fünf nach Zwölf. Durch eine katastrophale Energiepolitik, durch überzogene Umweltvorschriften, durch den Fachkräftemangel und vieles andere mehr. Viele Unternehmen müssen aufgeben, andere wandern ab. Der Prozess der Deindustrialisierung hat längst eingesetzt und gewinnt an Fahrt. Mit der Industrie sind Millionen Arbeitsplätze, Wohlstand und Sozialstaat in Gefahr. Wir stehen vor einem ökonomischen Niedergang, vor einer möglichen Verarmung und Verelendung.“, heißt es auf der Internetseite der Initiative.

“Die Initiative ‘Rettet unsere Industrie’ hat das Potenzial, einen grundlegenden und überfälligen Mentalitätswechsel in unserer Gesellschaft zu induzieren, so dass nachfolgende Generationen noch eine lebenswerte Zukunft in Deutschland und Europa haben.”

Die Initiative “Rettet unsere Industrie” lädt die Bürger dazu ein, sich für den Erhalt der heimischen Industrie und somit der Volkswirtschaft insgesamt einzusetzen. Sie soll inspirieren und Menschen und Institutionen bundesweit unterstützt, sich effektiv und zielgerichtet für den Erhalt eines “Wohlstands für Alle”, sowie für die Bewahrung von Frieden und Freiheit zu engagieren. Sie versteht sich als einen Impuls- und Ideengeber – mit der Option auf eine neu entstehende Bürgerbewegung. Die Leitidee lautet schlicht und ergreifend: “Rettet unsere Industrie”.

Politische Forderungen

Die Initiative “Rettet unsere Industrie” erhebt fünf Forderungen:

Aufruf an die Bevölkerung

Die Wirtschaftsinitiative startet deshalb einen herzergreifenden Appell an die Bevölkerung:

“Wenden Sie sich an die Politiker Ihrer Region und fordern Sie mit Nachdruck einen Politik-Wechsel in diesem Sinne – zur Rettung der Industrie, der Industriearbeitsplätze, des Wohlstands für alle. Sensibilisieren Sie damit die Bevölkerung, Medien, Unternehmen, Verbände und Politik. Wir wenden uns inbesondere auch an die junge Generation, deren Zukunft akut bedroht ist. Unsere Bitte: Machen Sie mit. Nutzen Sie die Anregungen auf dieser Website. Helfen Sie mit, neue Denk- und Meinungsbildungsprozesse, einen überfälligen Mentalitätswechsel in unserem Land auf den Weg zu bringen, um das ökonomische Überleben sicherzustellen und einen Absturz in die Armut zu verhindern. Helfen Sie mit, die Idee “Rettet unsere Industrie” schnell populär zu machen, bevor es zu spät ist!”