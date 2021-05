444.250 Solo-Selbstständige in Kulturberufen im Jahr 2019

Im Jahr 2019 waren in Deutschland rund 1,3 Millionen Personen in Kulturberufen tätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus weiter mitteilt, waren das 3,1 % aller Erwerbstätigen. In der Corona-Krise ist der Kulturbereich besonders von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen.

Die Auswirkungen dieser Einschränkungen werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt abbildbar sein. Im Vorkrisenjahr 2019 waren 444 250 Personen und damit ein Drittel (34 %) der Erwerbstätigen in Kulturberufen solo-selbstständig tätig, das heißt als Selbstständige ohne weitere Beschäftigte. Zu ihnen gehören auch Freiberuflerinnen und Freiberufler. Der Anteil der Solo-Selbstständigen lag damit in den Kulturberufen fast sieben Mal so hoch wie in der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung, in der 5 % der Erwerbstätigen solo-selbstständig waren.

Der Anteil der Selbstständigen insgesamt lag über alle Kulturberufe hinweg mit 38 % ebenfalls deutlich höher als in der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung (10 %). Besonders hoch war der Anteil an Selbstständigen mit 85 % im Kunsthandwerk und der Bildenden Kunst, wozu beispielsweise die Bildhauerei, Malerei und das Vergolderhandwerk zählen. Auch im Bereich Moderation und Unterhaltung, zu dem auch Comedy, Kabarett und Zauberkunst gehören, gab es mit 65 % sehr viele Selbstständige. Darauf folgten Fototechnik und Fotografie (60 %), Musik-, Gesangs- und Dirigententätigkeiten (60 %) sowie Theater-, Film- und Fernsehproduktion (50 %). Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)