Harvard-Ökonom rät Anlegern zu Investitionen in Europa

Der Ökonom Kenneth Rogoff von der Universität Harvard rät Anlegern zu Investitionen in Europa. "Europa ist wohl der Ort auf der Welt, der am meisten Grund zu Optimismus hat", sagte er dem "Stern" und zu "Capital". "In den vergangenen 20 Jahren ist Europa so stark zurückgefallen, dass es jetzt viel Raum zum Aufholen hat." Wäre er Investor, würde er nach Europa gehen, so Rogoff.

Seinen Optimismus begründet der Harvard-Professor auch mit den Problemen der USA. "Die USA schaden sich selbst", sagte er. Das sei eine Chance für Europa und Deutschland. "Auch im Basketball reicht es, wenn die beiden besten Spieler im anderen Team verletzt sind, um zu gewinnen."



Damit das gelinge, sei vor allem Aufrüstung wichtig. "Ihr habt seit 40 Jahren nicht mehr in eure Armeen investiert, das müsst ihr jetzt aufholen", so Rogoff. Wegen der niedrigen Verschuldung Deutschlands sei das gut möglich. Quelle: dts Nachrichtenagentur