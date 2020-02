11,6 Milliarden Ein-Cent-Münzen in Deutschland im Umlauf

Ende 2019 waren in Deutschland rund 11,6 Milliarden Ein-Cent-Münzen und rund 9,3 Milliarden Zwei-Cent-Münzen im Umlauf. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des FDP-Abgeordneten Frank Schäffler hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vorliegt.

Die Bundesregierung beruft sich darin auf eine aktuelle Auskunft der Deutschen Bundesbank. Aus der Antwort wird zudem deutlich, dass die Bundesregierung nicht sicher ist, ob die EU-Kommission die kleinen Euro-Münzen tatsächlich abschaffen will. "Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es bislang keine abschließende Position der Europäischen Kommission (KOM) zum künftigen Umgang mit den beiden kleinsten Münzstückelungen", so das Bundesfinanzministerium. "Die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen scheint auf den ersten Blick gar nicht so schlimm, doch es ist ein weiterer Anschlag auf das Bargeld, von dem nur Regierungen und Notenbanken profitieren", sagte der FDP-Politiker Schäffler.

Quelle: Rheinische Post (ots)