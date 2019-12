Nur jede zehnte deutsche GmbH wird von einer Frau geführt

Der durchschnittliche Geschäftsführer einer GmbH in Deutschland ist männlich, 52 Jahre alt und verdient 174.000 Euro pro Jahr. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Unternehmensberatung BBE Media gemeinsam mit dem Deutschen Steuerberaterverband, über die das "Handelsblatt" berichtet.

Besonders hoch sind die Gehälter demnach in den Chefetagen der Chemie- und Pharmabranche sowie in der Automobil- und Bauindustrie. Auffällig ist dabei der große Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Geschäftsführern über alle Branchen hinweg. So lag der Anteil der Managerinnen in der Untersuchung bei lediglich 9,6 Prozent. Im Schnitt bekommt ein männlicher Geschäftsführer zudem rund 13 Prozent mehr Gehalt als seine Kolleginnen. Dabei gilt: Je höher die Gehaltsklasse, desto größer ist auch die durchschnittliche Differenz zwischen den Geschlechtern. Für die Untersuchung haben die Forscher 2.700 Manager und Unternehmer befragt. Untersuchungszeitraum war das Jahr 2018. Berücksichtigt wurden sowohl Grundgehälter als auch Tantiemen, die laut der Untersuchung über alle Branchen hinweg bei durchschnittlich 20 Prozent der Jahresfestvergütung lagen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur