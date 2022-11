EU füllt Gasspeicher in niedrigem Tempo

Nach Angaben des Verbands der Gasinfrastrukturbetreiber Gas Infrastructure Europe (GIE) werden Europas unterirdische Gasspeicher (UGSF) weiterhin nur mit geringem Tempo gefüllt, wobei der Füllstand bei 95,5 Prozent liege. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Gasspeicher in der Region seien nach vorläufigen Angaben am 11. November (bis 7 Uhr Moskauer Zeit am 12. November) zu 95,43 Prozent gefüllt, was einem Anstieg um 0,04 Prozentpunkte an diesem Tag entspricht. Das sind 20,74 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr, als der Wert 74,69 Prozent betrug.

Derzeit befinden sich 103,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas in europäischen Speichern. Deutschland hat mit 23,8 Milliarden Kubikmetern das meiste Erdgas gespeichert, Italien 17,9 Milliarden, Frankreich 12,9 Milliarden und Österreich 8,8 Milliarden Kubikmeter. Auf sie entfallen damit mehr als 60 Prozent der Reserven an "blauem" Brennstoff in der EU.

Die gesamte Speicherkapazität der Region beträgt rund 110 Milliarden Kubikmeter. Nach Angaben der Europäischen Kommission decken die Speicher normalerweise 25 bis 30 Prozent des winterlichen Gasverbrauchs in Europa."

Quelle: RT DE