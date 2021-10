Nord Stream 2: Erste Röhre mit technischem Gas befüllt

Der erste Strang der Ostpipeline Nord Stream 2 ist mit technischem Gas befüllt worden. Auch an der zweiten Röhre gehen die Inbetriebnahme- und Einrichtungsarbeiten weiter. Dies teilte der Pressedienst des Projektbetreibers Nord Stream 2 AG am Montag mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Arbeiten zur Befüllung der ersten Röhre der Pipeline Nord Stream 2 mit Gas sind abgeschlossen. In Übereinstimmung mit den Plan- und Projektanforderungen ist die Röhre mit technischem Gas im Umfang von circa 177 Millionen Kubikmetern befüllt worden, was einen Druck von 103 bar in der Pipeline gewährleistet", teilte der Pressedienst mit. Damit seien die Voraussetzungen geschaffen, "um den Gastransport zu einem späteren Zeitpunkt zu starten". Am zweiten Strang laufen den Angaben zufolge ebenfalls die technischen Vorbereitungen.

Klaus Ernst, der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Deutschen Bundestag, hatte vergangene Woche zum Ausdruck gebracht, dass sich eine baldige Inbetriebsetzung der Pipeline auf die Reduzierung der Gaspreise in Europa auswirken kann.

Auf der Bundespressekonferenz am Montag hat Regierungssprecher Steffen Seibert Gerüchte dementiert, Russland und Gazprom würden die Gaszufuhr drosseln: "Unser Wissens- und Kenntnisstand ist aktuell, dass alle Gaslieferanten aktuell alle Lieferverträge erfüllen, also ist auch Gazprom bislang seinen vertraglichen Lieferverpflichtungen nach unseren Kenntnissen nachgekommen"."

Quelle: RT DE