ExxonMobil stellt das neue Hochleistungspolyethylen Exceed™ S vor

ExxonMobil stellte heute seine neuen Exceed™ S Hochleistungs-Polyethylen (PE)-Harze vor, die branchenführende Kombinationen von Steifigkeit und Zähigkeit bieten und gleichzeitig leicht zu verarbeiten sind. Die neue PE-Plattform nutzt die neuesten Innovationen des Unternehmens in der Polymerwissenschaft und bietet die Möglichkeit, die Komplexität von Folienformulierungen und -designs zu reduzieren und gleichzeitig die Folienleistung, die Verarbeitungseffizienz und die Haltbarkeit von Verpackungen im Vergleich zu aktuellen Marktreferenzen zu verbessern.

Modernes Foliendesign ist eine Geschichte von zunehmender Komplexität und Kompromissen zwischen Leistung und Verarbeitbarkeit, die akzeptiert werden, um dauerhafte Verpackungen und hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Mehrkomponenten-Harzmischungen in koextrudierten und laminierten Folien mit hoher Schichtzahl sind gang und gäbe. Jeder Schritt der Herstellung und Verarbeitung von bedruckter Folie zu haltbaren Verpackungen ist anfällig für komplexitätsbedingte Ineffizienz, Ausschuss und menschliche Fehler. Was wäre, wenn Ihr Harz dazu beitragen könnte, all dies zu vereinfachen?

„Exceed™ S Performance PE-Harze bieten Einfachheit ohne Kompromisse", sagte Tom Miller, Exceed™ S Marketing Manager bei ExxonMobil. „Mit Exceed S können Verarbeiter ein hohes Leistungsniveau mit einfacher Verarbeitung, Steifigkeit und Zähigkeit mit weniger Mischungen sowie Harzlösungen erzielen, die den Betrieb vereinfachen und die Haltbarkeit der Verpackung verbessern. Kurz gesagt, es handelt sich um eine Plattform von Hochleistungs-Polyethylen-Typen, die so viel und so einfach können"

Innovative Verarbeiter können das Foliendesign mit Exceed™ S Performance PE von..

Die ersten drei handelsüblichen Exceed™ S-Harze sind so konzipiert, dass sie einen niedrigen Schmelzdruck und einen hohen Ausstoß auf Blasfolienanlagen gewährleisten. Die kombinierten Vorteile ermöglichen die Entwicklung einer breiten Palette von Verpackungs- und Folienanwendungen:

Großformatige Schwerlastsäcke , die in der Industrie und Landwirtschaft verwendet werden, sowie Silosäcke für die Landwirtschaft können von einer erhöhten Durchstoß-, Stoß- und Reißfestigkeit profitieren. Die Kombination aus niedrigem Schmelzdruck und hoher Extrusionsleistung des Exceed™ S-Harzes kann auch dazu beitragen, die Produktionskapazität des Verarbeiters zu erhöhen.

Bei Primärverpackungenkönnen nicht kaschierte coextrudierte Folien, die in Beuteln und Taschen mit Flüssigkeiten, Lebensmitteln oder anderen Gütern verwendet werden, von einer verbesserten Zähigkeit profitieren und brechen beim Transport oder Fallenlassen weniger leicht. So weisen zum Beispiel mehrwandige Bladder, die in heiß befüllten Bag-in-Box-Verpackungen verwendet werden, eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen hitzebedingte Verblockung und Biegerissbildung auf.

PE//PE-Laminate mit verbesserter Steifigkeit, Zähigkeit und Beuteldurchlässigkeit können dazu beitragen, größere Beutelgrößen zu ermöglichen und sperrigere, schwerere Inhalte aufzunehmen, was dazu beiträgt, den Markt für mechanisch recycelbare Verpackungen zu erweitern.*

Bei diesen Anwendungen können die herausragenden mechanischen Eigenschaften von Exceed™ S-Harzen genutzt werden, um die Folienleistung zu erhöhen, eine vergleichbare Leistung bei geringerer Dicke beizubehalten, haltbarere Monomaterialprodukte herzustellen oder einen hohen Anteil an recyceltem Material einzubauen. Die Bereitstellung solcher Lösungen ist Teil des viergleisigen Ansatzes von ExxonMobil, der darauf abzielt, durch den Einsatz von Hochleistungspolymeren Lösungen mit Nachhaltigkeitsvorteilen zu ermöglichen.

„ExxonMobil steht seit fast dreißig Jahren an der Spitze der Polyethylen-Innovation", sagte David Hergenrether, Vizepräsident für Polyethylen bei ExxonMobil. „Die neue Exceed™ S-Plattform verkörpert unsere fortschrittlichste Produkt- und Prozessentwicklung, die auf tiefgreifenden, langjährigen Partnerschaften mit unseren Kunden beruht."

„Die Innovationsmöglichkeiten, die das Hochleistungspolyethylen Exceed™ S bietet, haben bereits zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit mehr als 75 Kunden weltweit geführt, die an mehr als 100 verschiedenen Anwendungen arbeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Produkte zu erschließen

Quelle: Exxon Mobil Corporation (ots)