Nußbaum: Autofahrer von tiefstehender Sonne geblendet

Erheblicher Sachschaden entsteht bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein 63-Jähriger PKW-Fahrer fuhr am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug in Richtung Rathskirchen.

In der Ortsmitte fuhr er auf einen ordnungsgemäß geparkten PKW auf. Nach Angaben des Unfallverursachers wurde er durch die Sonne geblendet.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)