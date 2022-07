Aachen: Auf dem Weg zum Brand - Verkehrsunfall mit Feuerwehrfahrzeug und Pkw

Gestern Nachmittag (21.07.2022) gegen 14.50 Uhr befand sich ein Einsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Aachen auf dem Weg zu einem Wohnungsbrand in der Joseph-von-Görres-Straße.

Kurz vor Eintreffen musste das aus Richtung Sedanstraße kommende Fahrzeug (Hubrettungsbühne) noch die Kreuzung am Hohenzollernplatz, laut Angaben des Fahrers, bei Rotlicht zeigender Ampel überqueren. Beim vorsichtigen Hineinfahren in den Kreuzungsbereich - mit Blaulicht und Martinshorn - kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einem von rechts heranfahrenden Pkw eines 28- jährigen Mannes aus Baesweiler.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus.

Ermittlungen der Polizei ergaben noch am Unfallort, dass der 28- Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der stark beschädigte Wagen wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten gereinigt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Quelle: Polizei Aachen (ots)