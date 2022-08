Alfhausen: Weltkriegsbombe gesprengt

Bei Erntearbeiten stieß ein Landwirt am Montagabend im Ortsteil Thiene auf ein Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg. Der Fund wurde von einem Sachverständigen begutachtet und am Dienstagvormittag nahm sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst der 10 kg schweren Bombe an.

Um 11:30 Uhr wurde das lebensgefährliche Weltkriegsrelikt durch eine kontrollierte Sprengung unschädlich gemacht. Die Feuerwehr Alfhausen und die Polizei Bersenbrück unterstützten die Arbeit des KBD. Aufgrund der abgelegenen Lage mussten keine Menschen aus dem Sicherheitsradius von 300 m evakuiert werden, Sachschäden entstanden nicht.

Quelle: Polizeiinspektion Osnabrück (ots)