Polizei: Gegen „Corona-Sünder“ mit Hubschrauber – bei Araber-Clan-Hochzeit Hosen voll

Während in Deutschland sogenannte „Corona-Sünder“ mittlerweile zum Freiwild werden und jede noch so brutale und unverhältnismäßige Maßnahme gegen diese zur Anwendung kommt (etwa lebensbedrohliche Verfolgungsjagden oder der Einsatz von Hubschraubern), lässt man Migranten und ihre kriminellen Machenschaften weiterhin unbehelligt gewähren. Jüngstes Beispiel eine Clan-Hochzeit in Berlin, bei der die Polizei nicht nur tatenlos zusah, sondern sogar Polizeischutz (!) gewährte. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf eigene Recherchen.