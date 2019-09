Ford übergibt Streifenwagen-Flotte an Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen fährt jetzt Ford: Bei der offiziellen Fahrzeugübergabe am Montag in Düsseldorf hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul die Schlüssel von fünf Ford S-MAX Polizei-Einsatzfahrzeugen entgegengenommen. In den nächsten Jahren liefert Ford bis zu 1.200 Ford S-MAX-Modelle als komplett neu gestaltete Funkstreifenwagen für die Polizei in NRW aus.

Bei dem speziell für die Bedürfnisse der Polizei modifizierten Modell handelt es sich um einen Ford S-MAX mit innovativem 2,0-Liter EcoBlue-Diesel-Motor, der die neueste Abgasnorm Euro 6d TEMP erfüllt*. Mit seinem 8-Gang-Automatikgetriebe bringt er die Leistung von 140 kW (190 PS) auf die Straße. Als Streifenwagen verfügen die Ford S-MAX zudem über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung, einen variabel auf die Erfordernisse der Polizei abgestimmten Innenraum und zeichnen sich durch eine hohe Nutzlast aus.

Die spezifische Ausstattung haben Fachleute des Behördenverkaufs und des Entwicklungsteams von Ford sowie von spezialisierten Zulieferern für den Polizeieinsatz maßgeschneidert. Bevor Ford den Zuschlag seitens des NRW Innenministeriums bekam, setzte sich der Ford S-MAX in einem intensiven Eignungs- und Praxistest gegen Wettbewerber durch. "Wir sind sehr stolz, dass sich unser speziell entwickeltes Fahrzeugkonzept durchsetzen konnte und der Ford S-MAX den Zuschlag als neues Einsatzfahrzeug für die Polizei in NRW bekommen hat", sagt Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH. "Der Ford S-MAX ist der prädestinierte Streifenwagen: Er bietet den Polizisten viel Platz für ihre Ausrüstung, viel Komfort bei langen Einsätzen und dennoch ein sportliches Fahrverhalten." Quelle: Ford-Werke GmbH (ots)

Anzeige: