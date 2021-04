Soltau: Abbiegenden Traktor übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden kam es am Dienstagmorgen, gegen 09.12 Uhr an der Einmündung K48 / K 13, Verbindungsstrecke Tetendorf/Alm.

Der 64jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger fuhr in Richtung Alm und bog nach links in Richtung Dannhorn ab. Ein 72jähriger Fahrer eines nachfolgenden Transporters übersah die Absicht des vor ihm Fahrenden, überholte und fuhr in das abbiegende Gespann. Beide Fahrzeuge kippten durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite. Der Fahrer des Traktors wurde leicht verletzt.



Der Schaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeiinspektion Heidekreis (ots)