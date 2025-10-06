Ratingen: Autobrand mit unklarer Ursache: Polizei ermittelt

In der Nacht auf Samstag, 4. Oktober 2025, geriet in Ratingen-West ein geparktes Auto aus noch ungeklärten Gründen in Brand. Zwei weitere Autos wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 4 Uhr einen in Brand stehenden weißen 4er BMW an der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 95. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Dennoch brannte der BMW vollständig aus. Zudem wurden ein davor abgestellter VW Transporter und ein dahinter geparkter Nissan Micra durch das Feuer leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet und fragt:

Wer hat an der Berliner Straße gegen 4 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)