Höntrop: Wohnungsbrand

Am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle ein Wohnungsbrand an der Höntroper Straße gemeldet. Es sollte eine Verrauchung in einer Wohnung wahrnehmbar sein.

Die zuständige Feuerwache Wattenscheid ist daraufhin, gemeinsam mit dem Führungsdienst der Hauptfeuerwache, alarmiert worden. Bei Eintreffen bestätigte sich die Lage. Im 1. Obergeschoss war Rauch erkennbar. Der unter Atemschutz vorgehende Trupp konnte schlussendlich brennende Textilien auf einer Nachtspeicherheizung feststellen und diese ablöschen. An dieser Stelle der Hinweis: Nachtspeicherheizungen sollten nicht mit Textilien abgedeckt werden, da es zu einer Überhitzung des Heizgerätes und im schlimmeren Fall zu einem Brandereignis kommen kann. Verletzte gab es keine. Der Einsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war gegen 12 Uhr beendet. Quelle: Feuerwehr Bochum (ots)