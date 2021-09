Trump zu seinem Social-Media-Verbot: Zuckerberg zuvor „küsste meinen A**“

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich in einem Interview mit dem Sender Fox News zum Verbot eigener Accounts in sozialen Netzwerken geäußert. Dabei erinnerte er an Treffen mit dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg im Weißen Haus. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Er kam immer ins Weiße Haus, um meinen Arsch zu küssen“, sagte Trump am Donnerstag gegenüber Fox News. „Sie [Zuckerberg und seine Ehefrau] kommen und essen mit mir im Weißen Haus zu Abend. Und dann siehst du, was sie mit mir und den Republikanern machen [sie von Facebook blockieren], und es ist einfach verrückt. Aber so funktioniert die Welt“, erklärte er. Der Ex-Präsident verklagt derzeit nach eigenen Worten die Plattformen Twitter, Facebook und Google. Des weiteren betonte Trump, er habe geholfen,Quelle: SNA News (Deutschland) Twitter zu einem Erfolg zu machen. „Als ich vor zwölf Jahren zu Twitter ging, war [es] eine gescheiterte Operation. Und es wurde erfolgreich und viele Leute sagten, ich hätte viel damit zu tun“, sagte er. Jetzt sei Twitter ohne seine umstrittenen Beiträge „langweilig“. „Als sie mich blockierten, hatte ich weit über 100 Millionen Menschen. Und wenn man dann Facebook und alles andere hinzufügt, sind es über 200 Millionen Menschen. Das ist viel. Sie werden über Nacht von 200 Millionen Menschen zu nichts“, fügte er hinzu. Trump war einst ein eifriger Nutzer von Facebook und Twitter, bevor er im Januar von den Plattformen dauerhaft gesperrt wurde, weil er nach dem US-Kapitol-Sturm gegen ihre Inhaltsrichtlinien verstoßen hatte. Er werde Twitter nicht wieder besuchen dürfen, selbst wenn er 2024 erneut zum Präsidenten gewählt werden sollte, so der Finanzvorstand des Unternehmens, Ned Segal." Quelle: SNA News (Deutschland)