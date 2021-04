Köln: Ohne Gepäck nach Istanbul - mit fünf Taschen voller Produktfälschungen zurück

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kontrollierte der Kölner Zoll einen Reiserückkehrer aus Istanbul im grünen Zollausgang für anmeldefreie Waren am Flughafen Köln/Bonn.

"Der 22-jährige Rumäne mit Wohnsitz in Hagen, hatte in seinen fünf Taschen 77 Hemden und T-Shirts, 38 Jeanshosen, sieben Jacken, sechs Herrenanzüge, vier Damenkleider, 17 Paar Schuhe und 12 Handtaschen in verschiedenen Größen und Farben dabei. Allesamt Fälschungen bekannter Markenhersteller wie Tommy Hilfiger, Burberry, Louboutin, Armani, Diesel, Dsquared, Hugo Boss, Gucci, Palm Angels, Calvin Klein, Louis Vuitton, Balenciaga, Prada, Dior und Chanel", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Der Reisende gab an, erst am Vortag ohne Gepäck in die Türkei geflogen zu sein. Die Taschen, sowie deren kompletter Inhalt, seien neuwertig und er hätte alles zusammen für 1.000 Euro in Istanbul gekauft. Rechnungen konnte er keine vorlegen und gab an, dass es sich bei den überwiegend originalverpackten und etikettierten Waren um Produktfälschungen handelt.

"Dass die Sachen als Geschenke für die Familie gedacht sind, ist der Klassiker der Ausreden. Noch vor Ort wurde gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Plagiate als Beweismittel sichergestellt. Außerdem erwarten ihn gegebenenfalls zivilrechtliche Verfahren mit den Originalherstellern", so Ahland weiter. Die sichergestellten Fälschungen werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

Quelle: Hauptzollamt Köln (ots)