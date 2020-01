Beliebteste Hunderassen: Französische Bulldogge ist Labrador auf den Fersen

Der Labrador ist und bleibt der beliebteste Hund der Deutschen. Auch 2019 haben CHECK24-Kunden für diese Rasse am häufigsten eine Hundehaftpflichtversicherung über das Vergleichsportal abgeschlossen. Es folgen die beiden Modehunde Französische Bulldogge und Chihuahua.

Mehr Bewegung gibt es ab Rang vier. Golden Retriever, Australian Shepherd und Bolonka Zwetna machen im Vergleich zum Vorjahr Plätze gut. Jack Russel Terrier, Deutscher Schäferhund und Yorkshire Terrier rutschen ab. Großer Gewinner und erstmals in den Top Ten ist der Havaneser (Platz neun, Vorjahr Platz 13). Der Dackel ist 2019 dafür nicht mehr unter den zehn meistversicherten Hunden.

Französische Bulldogge bei jungen Hundehaltern am beliebtesten

Mit dem Alter und Geschlecht des Hundehalters ändern sich auch die Vorlieben für bestimmte Rassen. Bei Haltern unter 30 Jahren ist die Französische Bulldogge sogar noch beliebter als der Labrador und belegt Platz eins. Nur in dieser Altersgruppe landen die Old English Bulldog, der Siberian Husky und der Mops in den Top Ten.

Bei den 30- bis 55-Jährigen ist der Malteser überdurchschnittlich gefragt. Nur bei älteren Hundehaltern ab 55 Jahren landen auch Yorkshire Terrier, Havaneser und Dackel unter den zehn beliebtesten Hunderassen. Bei weiblichen Haltern ist unter anderem der Yorkshire Terrier beliebter als bei Männern. Letztere versichern dafür deutlich häufiger Rhodesian Ridgebacks.

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)