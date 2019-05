Generalleutnant Mais übernimmt Führung des I. Deutsch- Niederländischen Corps

Generalleutnant Alfons Mais hat am 9. Mai das Kommando über das I. Deutsch-Niederländische Corps in Münster übernommen. Er war zuvor fast ein Jahr Chef des Stabes des Einsatzes Resolute Support in Afghanistan zur Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen Streitkräfte.

Vor der historischen Kulisse des St. Paulus Doms zu Münster und unter den Augen von zahlreichen hochrangigen Gästen gab der niederländische Generalleutnant Michiel van der Laan das Kommando an den Inspekteur des Niederländischen Heeres, Generalleutnant Leo Beulen, zurück. Dazu überreichte er symbolisch die Fahne des Korps. Generalleutnant Jörg Vollmer, Inspekteur des Heeres, übergab danach mit der Korpsfahne die Verantwortung über das I. Deutsch-Niederländische Corps an Mais.

In seiner Rede bedankte sich Mais bei seinem Vorgänger van der Laan. Es sei ihm eine Ehre so ein einzigartiges, bewundernswertes Korps zu übernehmen, das einen guten Ruf in der NATO hat. "Es ist wirklich schön zu sehen, wie dieses multinationale Hauptquartier in Münster respektiert und geschätzt wird", so Mais zum Ende des Appels. Zum Beitrag: https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.mai2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBC2C2T639DIBR Quelle: Presse- und Informationszentrum des Heeres (ots)

Anzeige: