Indien: Acht Löwen in Zoo positiv auf Corona getestet

In Indien ist das Coronavirus erstmals bei Wildtieren nachgewiesen worden. Nach Angaben der lokalen Zeitung „Times of India“ sind acht Löwen in einem Zoo in der indischen Stadt Hyderabad mit dem Erreger infiziert. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "„Nach dem Vorfall im Zoo Bronx in New York, wo acht Löwen und Tiger im April vergangenen Jahres positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, gab es keine derartigen Fälle bei Wildtieren. In Hongkong ist das Virus jedoch bei Hunden und Katzen nachgewiesen worden“, sagte Shirish Upadhye, Leiter des Zentrums für Naturforschung.



Ende April seien Tierärzte bei den Löwen auf solche Symptome wie Appetitlosigkeit, Nasenausfluss und Husten aufmerksam geworden. Insgesamt leben in der Safari-Zone mit einer Fläche von mehr als 16 Hektar zwölf Löwen im Alter von etwa zehn Jahren. Im Rahmen der Untersuchung sei bei vier Löwinnen und vier Löwen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Den Tieren wurde dem Blatt zufolge ein Rachenabstrich genommen, welcher daraufhin an das Zentrum für Zell- und Molekularbiologie in Hyderabad geschickt worden sei. Dort werde geprüft, mit welchem Corona-Stamm die Löwen infiziert seien.



Corona-Lage in Indien katastrophal

In dem südasiatischen Land mit insgesamt mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern ist die Corona-Lage derzeit angespannt. Nach jüngsten Angaben des indischen Gesundheitsministeriums wurden im Land mehr als 20,2 Millionen Corona-Fälle registriert. Den dreizehnten Tag in Folge meldet Indien mehr als 300.000 Neuinfektionen an einem Tag – mehr als in jedem anderen Land der Welt. Genesen sind Angaben zufolge mehr als 16, 6 Millionen Menschen. 222.000 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben."

Quelle: SNA News (Deutschland)