DRK-Präsidentin fordert Stärkung des Freiwilligendienstes

In der Debatte über einen gesellschaftlichen Pflichtdienst für junge Männer und Frauen fordert die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, zunächst eine Stärkung des Freiwilligendienstes in Deutschland.

Grundsätzlich begrüße sie die Diskussion über einen Pflichtdienst, "weil sie zum Nachdenken über den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Engagement führt", sagte Hasselfeldt der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Allerdings sollte man sich zunächst überlegen, ob man nicht erst die Potenziale der bestehenden Freiwilligendienste ausnutzt."



So lasse sich die Attraktivität des Freiwilligendienstes noch steigern. "Eine höhere Vergütung und die Anerkennung von Dienstzeiten für das Studium sind Instrumente", so Hasselfeldt. Zugleich sagte die DRK-Präsidentin: "Wenn künftig im Rahmen eines Wehrdienstmodells alle Jugendlichen angeschrieben werden sollten, müssten in diesem Brief auch Hinweise gegeben werden, welche Möglichkeiten es im Freiwilligendienst außerhalb der Bundeswehr gibt. Idealerweise gibt es auch eine aktive Beratung." Viele junge Menschen seien bereit, einen Freiwilligendienst zu absolvieren. "Aber sie wissen nicht wo und zu welchen Bedingungen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur