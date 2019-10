Gas: Netznutzungsentgelte steigen im kommenden Jahr um drei Prozent

Die Entgelte für die Nutzung der Gasnetze steigen 2020 im bundesweiten Durchschnitt leicht um drei Prozent. Sie machen etwa ein Viertel des Gaspreises für Endkunden aus. 2019 zahlte ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh im Schnitt 366 Euro für die Netznutzung. Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich 377 Euro sein.*

Die größten Steigerungen gibt es im Norden Deutschlands. 2020 werden Hamburger zwölf Prozent mehr zahlen. In Schleswig-Holstein beträgt das Plus neun Prozent. In Bayern, Bremen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sinken die Entgelte sogar leicht.

"Die steigenden Netznutzungsentgelte lassen darauf schließen, dass die Gaspreise im kommenden Jahr steigen werden", sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Bei steigenden Preisen sollten Verbraucher selbst aktiv werden und den Gasversorger wechseln."

Netznutzungsentgelte für Gas 2020 in Mecklenburg-Vorpommern am teuersten

Ein Musterhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 20.000 kWh zahlt im bundesweiten Durchschnitt im kommenden Jahr 377 Euro für die Netznutzung. Deutlich höher fallen die Gebühren in Mecklenburg-Vorpommern (Ø 511 Euro), im Saarland (Ø 474 Euro) und in Sachsen-Anhalt (Ø 425 Euro) aus. Die niedrigsten Netznutzungsentgelte zahlen im kommenden Jahr Berliner mit durchschnittlich 294 Euro.

*Für die Entwicklung der Netznutzungsentgelte 2020 wurden die vorläufigen Veröffentlichungen der Verteilnetzbetreiber betrachtet. In die Betrachtung gingen 72 Prozent der deutschen Gasversorgungsgebiete ein.



Datenbasis: CHECK24 Vergleichsportal Energie GmbH / Get AG

