Kredite: Baden-Württemberger leihen sich am meisten Geld, Sachsen am wenigsten

In Baden-Württemberg schließen Kreditnehmer bundesweit die höchsten Darlehen ab. Durchschnittlich leihen sie sich über CHECK24 14.737 Euro von der Bank. In Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Hamburg nehmen Kreditnehmer im Schnitt mehr als 14.000 Euro auf.*)

"CHECK24-Kunden profitieren in allen Bundesländern von günstigen Online-Krediten", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Sie sind nicht auf das Angebot der Filialbank vor Ort beschränkt und finden so deutschlandweit den besten Zins."

Die niedrigsten Ratenkredite nehmen Sachsen auf. Im Freistaat liegt die durchschnittliche Darlehenssumme bei 12.013 Euro. Das sind 18 Prozent oder rund 2.700 Euro weniger als in Baden-Württemberg. Am wenigsten Geld leihen sich neben den Sachsen Verbraucher aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt also Unterschiede im Ost-West-Vergleich: Verbraucher aus dem Westen schließen mit durchschnittlich 13.743 Euro rund neun Prozent höhere Ratenkredite ab als Kunden aus dem Osten Deutschlands (12.611 Euro).

In Brandenburg und Schleswig-Holstein werden die meisten Kredite aufgenommen

Gemessen an der Einwohnerzahl werden in Brandenburg und Schleswig-Holstein besonders viele Kredite abgeschlossen. Der entsprechende Index-Wert liegt elf, bzw. zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt.**) Auch Hamburger und Hessen leihen sich deutlich häufiger Geld von der Bank als der Rest Deutschlands.

Deutlich weniger Darlehen als andere nehmen Sachsen auf (26 Prozent unter Bundesdurchschnitt). Insgesamt schließen Verbraucher aus dem Westen etwas mehr Ratenkredite ab als Kunden aus dem Osten.

*)Datenbasis: alle 2019 über CHECK24 abgeschlossene Ratenkredite

**)Index: Anteil über CHECK24 abgeschlossener Ratenkredite je Bundesland im Verhältnis zur jeweiligen Bevölkerung ab 18 Jahren, alle Ergebnisse unter: http://ots.de/PBnsS2

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)