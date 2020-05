Werne: Zweimal Tierrettung: Falke aus Schornstein und Rehbock aus Zaun gerettet

Um 13:18 Uhr wurden die Löschgruppe 2 Langern und der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "TH_1_B" zu einer Tierrettung in die Erdgas-Verdichterstation alarmiert. In der Abgasanlage einer Verdichter-Turbine war von Mitarbeitern ein Falke entdeckt worden, der sich nicht selbst befreien konnte.

Den Einsatz übernahm die Löschgruppe Langern, so dass der LZ 1 wieder abrücken konnte. Mit Hilfe einer Steckleiter, über die eine Einsatzkraft in den Schornstein absteigen konnte, wurde der Vogel schnell befreit und konnte unverletzt in die Freiheit entlassen werden. Noch auf der Rückfahrt zum Standort Stadtmitte wurde der LZ 1 von der Kreisleitstelle zu einer zweiten Tierrettung alarmiert. In der Bahnhofstraße hatte sich ein Rehbock in einem Zaun verfangen und konnte sich ebenfalls nicht mehr selbstständig befreien.



Hier waren bereits die Polizei und zwei Helfer vor Ort, die ihr Glück versuchten, schließlich aber die Feuerwehr alarmierten. Mit Hilfe eines hydraulischen Spreizers weiteten die Einsatzkräfte den Zaun soweit, dass der Rehbock befreit werden konnte. Er wurde an den zuständigen Jagdaufseher zur weiteren Untersuchung übergeben. Polizei und Jagdaufseher brachten das Tier anschließend zurück in die freie Natur.

Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte der LG Langern mit zwei Fahrzeugen, 10 Einsatzkräfte des LZ 1 mit drei Fahrzeugen sowie die Polizei aus Werne. Beide Einsätze waren gegen 14:05 Uhr beendet.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Werne (ots)