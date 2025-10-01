Wiesn wieder offen! Ab 17:30 Uhr geht’s weiter

Nach stundenlanger Sperrung öffnet das Oktoberfest am Mittwoch ab 17:30 Uhr wieder. Zuvor hatten Polizei und Spezialkräfte das Gelände wegen einer Drohung mit Sprengstoffhunden durchsucht; die Lage stand mutmaßlich im Zusammenhang mit einer Explosion in Nord-München.

Die Stadt setzt auf gestufte Wiederaufnahme mit verstärkten Kontrollen. Einsatzkräfte hatten das Festgelände geräumt, Zelte und neuralgische Punkte systematisch abgesucht und die Sicherheitsarchitektur für Großveranstaltungen sichtbar hochgefahren. Nach Abschluss der Maßnahmen gab OB Dieter Reiter (SPD) grünes Licht.

Behörden erinnern an das bewährte Wiesn-Sicherheitskonzept – von Zugangsmanagement über Videoaufklärung bis zur Zusammenarbeit mit Bundes- und Landespolizei. Veranstalter und Wirte rechnen mit einem geordneten Neustart des Betriebs; über weitere Anpassungen will die Einsatzleitung je nach Lagebild entscheiden.

Quelle: ExtremNews



