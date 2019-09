Herne: Drei schwer Verletzte - Fahrer flüchtet vom Unfallort

Ein schwerer Verkehrsunfall wurde der Polizei am 31.08., gegen 21.35 Uhr, in Herne auf der Paulstraße Höhe Emscherstraße gemeldet. Nach bisherigem Stand fuhr ein 26-jähriger Herner mit seinem Pkw auf der Paulstraße in Richtung Emscherstraße. Im Einmündungsbereich der Emscherstraße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw.

Das Fahrzeug fuhr über den Geweg ungebremst gegen einen Baum. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gefällt und fiel auf mehrere geparkte Fahrzeuge. Die drei Insassen im Pkw (17/m, 18/w, 20/w alle aus Herne) wurden durch den Unfall schwer verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfallfahrer stieg aus dem Fahrzeug aus und flüchtet von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehr als 40000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats 1 dauern. Quelle: Polizei Bochum (ots)

