Kalifornien soll laut dem Gouverneur Gavin Newsom zum ersten US-Bundesstaat werden, der die Corona-Impfpflicht für Schüler vorschreibt. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Der Bundesstaat „wird fordern, dass unsere Kinder Covid-19-Impfungen erhalten, um in die Schule zu gehen“, sagte Newsom am Freitag bei einem Auftritt in einer Schule.

„In unseren Schulen sind bereits Impfungen gegen Masern, Mumps und andere Krankheiten Pflicht. Warum? Weil Impfstoffe funktionieren. Es geht darum, dass unsere Kinder sicher und gesund bleiben“, so Newsom.

Die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel hatte bereits eine vollständige Zulassung für die Impfung von Personen ab 16 Jahren mit dem Pfizer/Biontech-Vakzin erteilt. Für die Altersgruppe von Zwölf- bis 15-Jähringen gilt derzeit eine Notfallzulassung.

„Sobald die FDA die Impfung in verschiedenen Altersgruppen genehmigt, beginnend mit zwölf Jahren und darüber hinaus – von der siebten bis zur zwölften Klasse, – werden wir damit beginnen, diese Anforderung im nächsten Semester umzusetzen“, versprach Newsom. Die entsprechenden Vorschriften würden für Schüler sowohl im staatlichen als auch im privaten Bildungssystem gelten.

Mehr als sechs Millionen Schüler im gesamten Bundesstaat sollen von der Regelung betroffen sein.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP sollen Ausnahmen aus medizinischen Gründen oder aufgrund religiöser oder persönlicher Überzeugungen vorgesehen werden – die Ausnahmeregelungen seien jedoch vorläufig noch nicht festgelegt worden.

Am Freitag hatte die FDA bekannt gegeben, am 26. Oktober werde das Beratungsgremium der Behörde über die Zulassung des Pfizer-Biontech-Impfstoffs für die Altersgruppe von Fünf- bis Elfjährigen entschieden. Über die Genehmigung der Auffrischungsimpfungen von Moderna und Johnson & Johnson für Personen ab 18 Jahren solle am 14. beziehungsweise 15. Oktober entschieden werden.

84 Prozent der Einwohner von Kalifornien, die das Recht auf eine Corona-Impfung haben, sollen mindestens eine Impfdosis bekommen haben. 70 Prozent sollen vollständig geimpft sein.

Insgesamt sind in den Vereinigten Staaten bisher mehr als 700.000 Corona-Patienten gestorben."

