Ratingen: Unbekannte stehlen Feuerwerkskörper in Höhe von mehreren zehntausend Euro

In Ratingen brachen bislang unbekannte Personen in zwei Container eines Lebensmittelgeschäfts ein und stahlen große Mengen Feuerwerkskörper. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise.

Das ist nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Die unbekannten Täterinnen oder Täter brachen im Zeitraum zwischen Dienstag, 24. Dezember 2024, gegen 14 Uhr und Freitag, 27. Dezember 2024, gegen 15:30 Uhr in die Container ein. Hierbei schnitten sie die Blechwände der beiden Container auf, die im Bereich der Warenannahme eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße "An der Hoffnung" abgestellt waren.

Auf diese Weise gelang es den Unbekannten, mehrere hundert Kartons zu stehlen, in denen diverse Feuerwerkskörper gelagert waren. Anschließend entfernten sich die Täterinnen oder Täter unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet nun um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Adresse "An der Hoffnung" gemacht oder kann mit sonstigen Angaben die Ermittlungen der Polizei unterstützen?

Hinweise nimmt die Polizei Ratingen jederzeit unter der Telefonnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)