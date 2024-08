Coesfeld, Letter Bülten: Freilaufende Pferde

Sieben freilaufende Pferde in Coesfeld im Bereich Letter Bülten meldete ein Anrufer am heutigen Morgen (08.08.2024) gegen 05.50 Uhr der Polizeileitstelle.

Kurz darauf konnte die Polizei die Pferde sichern und den Besitzer ausfindig machen.

Solche Einsätze haben wir als Landbehörde nicht selten. Belächeln sollte man sie jedoch nicht. So kann von freilaufenden großen Tieren (Pferde, Kühe...)eine große Gefahr ausgehen, wenn sie in Panik und/oder in den Straßenverkehr geraten.

In diesem Fall konnten die Tiere gesichert werden, ohne dass Tier oder Mensch in Gefahr waren oder gar verletzt worden sind.

Quelle: Polizei Coesfeld (ots)