Aurich: Trecker mit Anhänger umgekippt

Am Samstag, gegen 9.15 Uhr befuhr ein 22 -Jähriger aus Wiesens mit einem Trecker und zwei mit Laub beladenen Anhängern den Fischteichweg in Aurich, in Richtung Julianenburger Straße. Aus bisher nicht geklärter Ursache, leitete er in Höhe des Rathauses eine Vollbremsung ein.

Dabei schoben sich die Anhänger ineinander. Durch die Wucht kippte der Trecker mit einem Anhänger um. Zusätzlich sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und in das Krankenhaus verbracht. Die Bergungsarbeiten dauern an, der Fischteichweg wurde vollgesperrt. Quelle: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund (ots)

Anzeige: