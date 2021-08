Berlin: Klimaaktivisten ketten sich an Quadriga des Brandenburger Tors

Teilnehmer einer Aktion für mehr Klimaschutz sind am Freitag in Berlin auf das Brandenburger Tor geklettert und haben sich an der Quadriga festgekettet. Entsprechende Aufnahmen erschienen in sozialen Medien, meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Die Polizei sei mit Höhenrettern im Einsatz gewesen, um die Aktivisten vom Brandenburger Tor zu holen, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf Beamte. Weitere Aktivisten hätten mit zwei Lastwagen die Fahrbahn vor dem Wahrzeichen blockiert. Den Angaben zufolge beteiligten sich 200 Menschen an der Blockade-Aktion. Damit wollten die Umweltschützer ihrer Forderung an die Politik Nachdruck verleihen, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Die Gruppe Extinction Rebellion und andere Initiativen hatten auf Internet zu einer Protestwoche mit Sitzblockaden aufgerufen." Quelle: SNA News (Deutschland)