Hünxe: Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend, den 29. August wurden drei Einheiten der Feuerwehr Hünxe zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei um 16:34 Uhr auf die Dinslakener Straße alarmiert. Dort war ein Kleintransporter von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte aus Hünxe, Bruckhausen und Drevenack stabilisierten das Fahrzeug und stellten den Brandschutz sicher. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der eingeklemmten Person. In enger Zusammenarbeit wurde die technische Rettung mit hydraulischem Rettungsgerät durchgeführt. Aufgrund der starken Verformung der Fahrgastzelle war die patientenorientierte Rettung eine Herausforderung. Nach 45 Minuten konnte die Person befreit und in einen Rettungswagen verbracht werden, der sie anschließend in ein Krankenhaus transportierte.

Da durch den Aufprall auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde das Ordnungsamt zur Einsatzstelle alarmiert, das die weitere Koordination mit dem Straßenbaulastträger sowie der Unteren Wasserbehörde des Kreises Wesel übernahm. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt.

Nur zehn Minuten nach der ersten Alarmierung meldete die Kreisleitstelle um 16:44 Uhr einen weiteren Einsatz in der Straße Bensumskamp. Eine Person benötigte medizinische Hilfe, konnte aber die Tür nicht selbst öffnen. Neben der Einheit Bucholtwelmen rückten auch ein Führungs- und ein Löschfahrzeug vom Verkehrsunfall zur gemeldeten Adresse aus. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung und übergaben die Person an den Rettungsdienst. Nach ca. 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Hünxe (ots)