Strom in Saarbrücken ausgefallen

In Teilen der Landeshauptstadt Saarbrücken ist am Dienstagmorgen der Strom ausgefallen. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Laut Angaben der Stadtwerke Saarbrücken kam es zu Störungen wegen eines Defekts in einem Umspannwerk. In dessen Folge kam es laut SR zu einem Brand an einer Schaltanlage.

Betroffen seien St. Arnual, Brebach und Eschberg.

„Unsere Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen“, heißt es in der Mitteilung.

Medienberichten zufolge begannen die Störungen gegen 07:45 Uhr.

Über die voraussichtliche Dauer des Stromausfalls konnte keine Aussage getroffen werden."

Quelle: SNA News (Deutschland)