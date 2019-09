Feuerwehr rettet Fuchs aus Dortmund-Ems-Kanal

Am Freitagnachmittag fiel einem Begleitboot eines Ruderbootes gegen 16.10 Uhr in Ellinghausen in Höhe der Altmengeder Straße ein Fuchs in höchster Not auf. Das Tier kauerte in einer Nische zwischen einer Spundwand und einer Aufstiegsleiter.

Die gerufene Feuerwehr leitete nach ihrem Eintreffen die Tierrettung ein. Dafür benutzte sie einen Überlebensanzug für die Wasserrettung. Das Begleitboot der Ruderer wurde freundlicherweise als Plattform zur Verfügung gestellt und brachte den Feuerwehrmann bis zur Leiter.Dort warf er dem verängstigten Fuchs eine Decke über und hob ihn ans Ufer - eine heikle Aufgabe, musste er doch gleichzeitig darauf achten, nicht von dem panischen Tier gebissen zu werden. Oben angekommen, suchte der Fuchs - offenbar unverletzt - sofort das Weite. Dass die Feuerwehr Wildtiere aus dem Kanal retten muss ist selten. Meist sind es streunende oder entlaufende Hunde. An dem Einsatz war die Besatzung des Löschfahrzeugs der Feuerwache 9 mit 6 Feuerwehrleuten und die Besatzung des Begleitbootes der Ruderer beteiligt. Quelle: Feuerwehr Dortmund (ots)

