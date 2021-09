Nena sagt 2022-Tour komplett ab: „Ich mache da nicht mit“

Popsängerin Nena hat bittere Nachrichten für ihre Fans: Sie hat ihre komplette Tour für das kommende Jahr abgesagt. Bei Instagram nennt sie Gründe, schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Ich will nicht lange drum rumreden. Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Und ich werde sie auch kein zweites Mal verschieben“, schrieb die 61-Jährige.

„Ich stehe zu meiner Aussage: Auf einem Nena-Konzert sind ALLE MENSCHEN WILLKOMMEN. Hier in unserem Land geht es derzeit in eine ganz andere Richtung, und ich mache da nicht mit.“ Tickets könnten dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Nena fiel in der letzten Zeit mit kontroversen Aussagen über Corona auf. Auch wenn diese in der Öffentlichkeit auf viel Kritik stoßen, scheinen ihre Fans sie – zumindest auf Instagram – zu verteidigen. Viele Follower gratulieren ihr zu der Entscheidung und ihrem „Mut“.

Im März veröffentlichte sie bei Instagram ein Video mit dem Titel „Danke Kassel“, nachdem in der Stadt Tausende Menschen gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen auf die Straße gegangen waren. Im Oktober löste sie mit einem Post auf Instagram Diskussionen über mögliche Verschwörungstheorien aus, betonte aber, dass sie nicht als Corona-Leugnerin verstanden werden wolle.

Zuvor hatte sich Nena laut einem Bericht des „Tagesspiegels“ und mehrerer Videos bei Twitter über die Hygienevorschriften geäußert. „Mir wird gedroht, (...) dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure (...) Boxen geht“, sagte Nena demzufolge. „Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht“. Nach dem Konzert in Berlin wurden ein Konzert im hessischen Wetzlar und ein weiteres im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg abgesagt."

Quelle: SNA News (Deutschland)