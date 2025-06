Hameln: Eigentümer einer Fundschildkröte gesucht

Am Samstagnachmittag (07.06.2025), gegen 13:30 Uhr, wurde durch eine Hamelnerin im Tönebönweg in Hameln eine Schildkröte aufgefunden. Durch die Polizeibeamten wurde die sogenannte Rotwangen-Schmuckschildkröte an eine nahegelegene Tierauffangstation übergeben.

Der Eigentümer und Personen, welche Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05151-933-222 an die Polizei in Hameln zu wenden. Quelle: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden (ots)