Mannheim-Neuostheim: Landeunfall auf Flugplatz mit Schutzengel

Bei einem Landeunfall am Mittwoch kurz nach 12 Uhr auf dem Gelände des City Airport Mannheim wurde der 70-jährige Co-Pilot schwer verletzt, der 38-jährige Pilot blieb unverletzt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungsfahrzeug in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen. Das Flugzeug war in Kehl/Ortenaukreis mit Ziel Mannheim gestartet.

Nach den bisherigen Ermittlungen verlief die Landung der einmotorigen, zweisitzigen Cessna 140 zunächst ohne Probleme. Aus derzeit unbekannter Ursache geriet die Maschine dann nach rechts in den Grünstreifen und drehte sich um 180 Grad. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Mannheim lud das beschädigte Flugzeug mit einem Kran auf einen Tieflader. Das Flugzeug wurde beschlagnahmt und in einem Hangar abgestellt. Die Landepiste wurde um 14.06 Uhr wieder freigegeben. Die weiteren Unfallermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen. Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)