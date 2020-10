Siegelbach: Dann nahm das Unglück seinen Lauf...

Ein dunkel gekleideter, schlecht zu sehender Mann, der auf der B270 Höhe Siegelbach zu Fuß unterwegs ist, wurde in der Nacht zu Sonntag der Polizei gemeldet. Die eingesetzten Beamten fuhren die Strecke ab und fanden den Mann recht schnell. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Die Polizisten entschieden sich, den 40-Jährigen nach Hause zu fahren. Dann nahm das Unglück seinen Lauf...

Beim Wendemanöver wurde der Streifenwagen von einem ankommenden Pkw zu spät gesehen und am Heck gerammt. An dem Polizeifahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein, und auch der andere Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Beteiligten wurden nach eigenen Angaben nur leicht oder gar nicht verletzt. Vorsorglich wurden aber alle in ein Krankenhaus zur Überprüfung gebracht.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)