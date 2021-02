Amsterdam will „Reset“: Rotlichtviertel soll aus Stadtzentrum umziehen

Amsterdam wird sein Rotlichtviertel in ein neues „Erotikzentrum“ außerhalb des Stadtzentrums verlegen, um den Tourismus in der niederländischen Hauptstadt neu auszurichten. Darüber schreibt die Zeitung „The Independent“ am Dienstag.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Die Stadt beschloss, die berüchtigten Rotlichtfenster der Stadt außerhalb von De Wallen, einem historischen Teil des Amsterdamer Stadtzentrums, zu verlegen. Unklar ist bislang, wo sich das neue Viertel befinden wird.

Den Reset-Plan für den Tourismus hat die Bürgermeisterin der Stadt vorgeschlagen, um die Innenstadt bequemer für die Einwohner zu machen, den Drogentourismus zu bekämpfen und das Image der Stadt zu verbessern.

Zuvor äußerte sie sich für die Schließung des Rotlichtviertels, um „die Demütigung von Frauen durch große Touristenmengen zu stoppen“.

Auf ihre Initiative soll Touristen auch der Besuch der berühmten Coffeeshops verboten werden, wo Cannabis legal gekauft und konsumiert werden kann. " Quelle: SNA News (Deutschland)