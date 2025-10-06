Wiesn-Fahnder im Einsatz! Koks-Fälle häufen sich – Dealer im Visier

Mehrere Medien berichten von zahlreichen Anzeigen wegen Kokains auf dem Oktoberfest; Fahnder griffen jüngst auch einen ausländischen Besucher in flagranti. Die Münchner Polizei verweist auf das enge Sicherheitskonzept – und darauf, dass Kokain die häufigste sichergestellte Droge ist.

Laut den Berichten arbeiten Zivilkräfte in und vor Zelten, observieren mutmaßliche Dealer und greifen bei Kaufhandlungen zu. Fälle reichen von Kleinmengen bis zu professionellen Strukturen; für Betroffene folgen Platzverweise und Ermittlungen. Das Sicherheitskonzept bündelt Streifen, Videoüberwachung und Prävention, wobei die Polizei zugleich vor K.o.-Tropfen warnt.

Auch wenn einzelne Promi-Fälle viel Aufmerksamkeit erzeugen, sehen Ermittler vor allem Gelegenheitstäter und Kleinnetzwerke. Die Legalisierung von Cannabis hat an der Wiesn kaum Entlastung gebracht, weil harte Drogen im Fokus stehen. Bis zum Schlusswochenende rechnet die Polizei mit weiterem Einsatzdruck und bittet Zeugen um Hinweise.

Quelle: ExtremNews



