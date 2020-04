Castrop-Rauxel: Entenküken im Kreisverkehr

Auch wenn derzeit wegen des Kontaktverbots wenig Verkehr auf den Straßen herrscht, war es für die 6 Entenküken am Ostersonntag im Kreisverkehr Siemensstraße/Wartburgstraße lebensgefährlich. Die sechs Geschwister watschelten ohne Begleitung erwachsener Enten um den Kreisverkehr.

Eine Streifenwagenbesatzung beendete den Ausflug und brachte die Küken dazu, einen sicheren Parkplatz in der Nähe aufzusuchen. Da trotz intensiver Suche keine Angehörigen der Entenküken ausfindig gemacht werden konnten, fingen die Beamten die Küken ein und gewährten ihnen vorübergehend Unterschlupf in einer Einsatztasche der Polizei. Anschließend wurden die Küken an eine fachkundige Tierhelferin übergeben, die sich jetzt um die kleinen Enten kümmert.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen (ots)